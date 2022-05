Roma, fiamme nelle cantine di un palazzo: intossicate 18 persone (FOTO)

Ancora un incendio nella Capitale. Dopo quanto accaduto ieri notte in via Luigi Rizzo, ecco che l’incubo delle fiamme torna, purtroppo, a farsi sentire. A prendere fuoco, questo pomeriggio, diverse cantine di una palazzina. Molta la paura tra i condomini, alcuni dei quali non riuscivano a lasciare la propria abitazione a causa della nube di fumo che invadeva le scale condominiali.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Le fiamme si sono sviluppate oggi intorno alle 14,30, quando la Squadra Operativa ha inviato due APS (8/A e 9/A), un’autobotte, un carro teli e un carro autoprotettori in via Inverigo n.20 a causa di un incendio di diverse cantine di una palazzina composta da 7 piani fuori terra.

Diciotto persone intossicate

Giunti sul posto, le squadre intervenute provvedevano ad estinguere le fiamme. Durante le operazioni sono stati tratti in salvo diversi condomini, impossibilitati ad uscire dalle proprie abitazioni a causa della nube di fumo che invadeva completamente le scale condominiali con l’utilizzo dell’autoscala (AS/6). Diciotto di loro sono rimaste lievemente intossicate e trasportate dal 118 all’ospedale S. Carlo di Nancy. Inoltre, data l’intensità del fumo, il condominio è stato reso temporaneamente inagibile.