Roma, forza la serranda di una pizzeria con un piede di porco: arrestato

Roma. Si aggirava indisturbato nel cuore della notte portando con sé niente meno che un piede di porco, oggetto che senz’altro tutti abbiamo a portata di mano. Come prevedibile, le intenzioni di un uomo — romano di 50 anni— non erano affatto delle migliori. Voleva, infatti, tentare il furto all’interno di una pizzeria ma è stato arrestato prima che potesse mettere a segno il colpo.

Forza la serranda della pizzeria con un piede di porco

I fatti sono avvenuti questa notte, all’1.15. Siamo in zona Casilina e precisamente in via Basicò. Qui un romano di 5o anni ha pensato bene di utilizzare il piede di porco che aveva con sé per forzare la serranda di una pizzeria e portare via l’incasso del locale.

L’arresto

Fortunatamente il colpo non è andato a segno e l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato furto. Infatti, prima che potesse concretizzare i suoi intenti sono arrivati sul posto gli uomini del commissariato Casilino e il personale delle Volanti che hanno bloccato il malvivente.