Roma, forza l’ingresso e disattiva l’allarme: 30enne si intrufola di notte in una scuola

Si è introdotto nell’istituto scolastico elementare di via Anagni nel quartiere Prenestino, forse nella speranza di trovare qualcosa da rubare. È successo nella notte tra giovedì e venerdì, quando gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale hanno ricevuto una segnalazione, dalla Centrale Operativa Lupa, per intrusione in una scuola

L’uomo è stato trovato dentro la scuola

La pattuglia s’è precipitata sul posto e ha immediatamente avviato tutte le verifiche del caso. In breve è stata individuata, all’interno di un’aula, una persona e ricostruita la dinamica dell’effrazione. L’uomo, un italiano di 30 anni, dopo aver forzato le porte di accesso e aver danneggiato i rilevatori di presenza collegati all’impianto di allarme, si era introdotto abusivamente all’interno degli ambienti scolastici.

Il 30enne è accusato di introduzione abusiva in edificio pubblico

Il trentenne, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per introduzione abusiva in edificio pubblico, avvenuta mediante danneggiamento aggravato, con violenza sulle cose. Per lui è stato richiesto anche l’aggravamento della misura cautelare alla quale è già sottoposto, di divieto di dimora nel territorio del Comune di Roma, alla quale non aveva ottemperato.