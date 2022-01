Roma, fuga di gas blocca un intero quartiere: Cecchignola ‘chiusa’ e senza elettricità

Una fuga di gas ha bloccato un intero quartiere. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi a Roma, a partire dalle 13:30 alla Cecchignola, dove a causa di una grossa fuga di gas diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno dovuto chiudere al transito via Kobler e via della Cecchignola, nel tratto compreso tra via del Casale Zola e via dei Bersaglieri.

Fuga di gas, messo in sicurezza un quadrante in zona Cecchignola

Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti della Polizia Locale, i vigili del fuoco, che hanno disposto l’interruzione del servizio di energia elettrica. Sempre su indicazione dei VVFF, gli agenti della Polizia Locale hanno interdetto la circolazione nel quadrante di Piazza Castello della Cecchignola. Al momento sono in corso i lavori da parte della ditta di servizi per individuare la causa del problema.

Sul posto sono al lavoro la squadra 7A ed il CRRC dei Vigili del Fuoco. La rottura riguarda una tubazione principale di media pressione gas metano, avvenuta all’altezza della rotatoria tra via della Cecchignola e via Giovanni Kobler. I Vigili dl Fuoco hanno messo in sicurezza l’area permettendo ai tecnici dell’Italgas l’accesso nella zona interessata dal danno. Al momento si attende la chiusura completa della tubazione interessata. Il portavoce Italgas fa sapere che un’azienda terza – estranea a Italgas – impegnata in un intervento su un allaccio fognario ha danneggiato la condotta del gas naturale, provocando una dispersione. Accorsi sul posto, i tecnici del Pronto Intervento Italgas sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona bloccando la fuoriuscita di gas, per poi procedere alla riparazione della condotta danneggiata.

Le. reazioni dei cittadini

Infuriati i cittadini, che si sfogano sul web. “Eccoci come topi in gabbia”, scrivono. “È tutto bloccato. Non si esce e non si entra”, rimarca un altro utente, mentre un altro ancora rincara la dose: “Non si entra in quartiere. Questo in generale è un bel problema. Non è pensabile che il quartiere abbia solo una via di accesso”. Ma i commenti di questo genere sono decine, tutti di residenti infuriati.