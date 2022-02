Roma, fuga di gas in una scuola elementare: edificio evacuato

Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina, intorno alle 11.30, in via Sforza, all’altezza del civico 2. Qui, infatti, in una scuola elementare si è verificata una fuga di gas: l’edificio, quindi, è stato temporaneamente evacuato e la strada è stata chiusa per mettere in sicurezza tutti gli studenti. Fortunatamente, il ‘problema’ è rientrato subito: è intervenuta una ditta incaricata e, al termine dell’intervento, tutto è ritornato alla normalità. Gli alunni, su disposizione dei Vigili del Fuoco, sono stati fatti rientrare in classe. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale del gruppo I Centro Ex Trevi per la gestione della viabilità.

Scuole evacuate a Roma

Quello delle 11.30 non è stato l’unico intervento. Questa mattina, infatti, dalle 9 circa la Sala Operativa dei vigili del Fuoco ha inviato tre squadre nel quadrante Tuscolano – La Rustica per fuga di gas. Poi, sempre loro, sono intervenuti presso l’asilo ” Piccolo giardino dei colori”, in Via Montona,1, ma anche in prossima della scuola media “Stefania Quaranta’ e il plesso scolastico “Anna Fraentzel Celli”, sempre per fughe di gas. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto e le rilevazioni strumentali hanno dato esiti negativi.