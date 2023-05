Roma, furgone ariete contro l’ingresso del supermercato: ladri scappano con la cassaforte

Roma. Hanno usato un furgone come ariete e una volta sfondate le serrande del supermercato sono entrati portandosi via la cassaforte. Ad agire una banda di ladri, il numero preciso di malviventi è attualmente imprecisato, che ha poi fatto perdere le proprie tracce. Un colpo messo a segno molto velocemente dai malviventi e che ha fruttato loro la bellezza di 20mila euro. Fatto scattare l’allarme, sul posto è giunta la polizia che sta attualmente conducendo le indagini.

Torvaianica, vacanza con furto: parcheggia l’auto sul lungomare e la ritrova distrutta e senza valigie

Il furto al supermercato Pim nella notte

Nel mirino dei malviventi il supermercato Pim di via Aldo Maria Scalise. Qui i ladri intorno alle 2.20 di ieri con l’ausilio di un furgoncino usato come ariete sono riusciti a sfondare le serrande dell’attività e una volta dentro hanno portato via la cassaforte, che è stata poi caricata su una Ford Fiesta. Come detto, il furto si è consumato molto velocemente e ha fruttato ai ladri un gruzzoletto non da poco, pari a venti mila euro.

L’arrivo delle forze dell’ordine

Fatto scattare l’allarme era però troppo tardi. Infatti, una volta giunti sul posto i poliziotti – ad intervenire il reparto Volanti, gli agenti di Ponte Milvio e Flaminio – i malviventi si erano già dileguati a bordo dell’auto. Tuttora in corso le indagini da parte della polizia per risalire alla loro identità, preziose si riveleranno in tal senso le immagini della videosorveglianza. La caccia alla banda di ladri è dunque aperta.