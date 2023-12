Roma, furti, borseggi e spaccio all’Esquilino: 4 arresti

Prosegue l’attività di contrasto ai furti e alle rapine ai danni di romani e turisti che affollano la capitale in questi giorni di festa. Obiettivo per il quale i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, con il supporto dei militari del Gruppo di Roma e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio ad alto impatto nel quartiere Esquilino e zone limitrofe.

Quattro le persone arrestate dai Carabinieri

Nel corso dei controlli predisposti i militari hanno proceduto all’arresto di un cittadino del Marocco di 18 anni è stato arrestato in via Principe Amedeo per borseggio. Una 33enne romena, già sottoposta alla misura dell’obbligo di firma, durante un controllo in piazza Pepe, è stata arrestata per violenza, resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale, nonché per rifiuto di fornire proprie generalità. Una cittadina della Georgia di 37 anni è stata arrestata per furto aggravato in un negozio di abbigliamento di via Gioberti. Un 24enne egiziano invece è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché è stato notato dai Carabinieri mentre cedeva una dose di hashish, in cambio di 10 euro ad una persona identificata e segnalata al Prefetto.

Alla guida ubriaco e con patente revocata da 4 anni

Infine, un romano di 43 anni è stato denunciato in stato di libertà poiché, durante un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno accertato che era alla guida di un’auto con patente revocata dal 2019 e che guidava in stato di ebbrezza alcolica.

Al termine delle attività sono state identificate 110 persone, controllati 45 veicoli ed elevate 8 sanzioni ai sensi del codice della strada. Ma i controlli degli uomini dell’Arma proseguiranno in queste giornate che anticipano le festività. Giorni nei quali la gente si riversa in strada per lo shopping natalizio in cerca degli ultimi regalini da mettere sotto l’albero.