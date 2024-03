Roma, furti in appartamento a Cinecittà Est: 2 colpi in pieno giorno, quartiere in allarme

Boom di furti in appartamento nel quadrante cittadino di Roma Est: ecco la situazione all’interno di Cinecittà.

E’ boom di furti d’appartamento nel quadrante di Roma Est. Gli ultimi episodi sono avvenuti nel quartiere di Cinecittà Est, tra la sera e il pomeriggio di ieri quando si sono verificati due colpi in appartamento. La vicenda, che è stata raccontata sui gruppi Facebook del quartiere dalle stesse vittime, lascia allarmati soprattutto per l’orario insolito in cui hanno deciso di entrare in azione i ladri. I residenti, quasi all’unanimità, hanno paura del nuovo fenomeno in cui sta venendo inghiottito questo quadrante della Città Eterna.

La vicenda sembra molto seria, considerato come questi fenomeno ormai da diversi mesi si svolgerebbero con una certa continuità all’interno del quadrante di Cinecittà Est. Come riporta la testimonianza dei residenti, solo ieri pomeriggio sono avvenuti due colpi all’interno delle case dei cittadini. Il primo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio, quando i ladri hanno fatto irruzione in un appartamento di via Bruno Pelizzi. Il secondo episodio, a distanza di poche ore, quando intorno all’ora di cena i ladri sono entrati in una casa poco distante dal locale svaligiato.

Ladri fanno irruzione in appartamento nel tardo pomeriggio

A via Pelizzi i ladri avrebbero atteso il calar delle tenebre per entrare in azione. Qui si sarebbero arrampicati su un davanzale, per poi operare con delle cesoie elettriche al fine di tagliare le inferriate che dividevano l’area del balcone dall’ingresso nell’appartamento. Nel giro di poco tempo i ladri avrebbero smontato l’inferriata del balcone, trovando pure l’accortezza di riporla in terra a poca distanza dalla finestra. Lascia perplessità come, nonostante l’operazione faccia oggettivamente molto rumore per il metallo tagliato, nessun residente sia riuscito a vedere la scena e avvertire le forze dell’ordine. La stessa vicina di casa della vittima, intervenendo su Facebook, ha ammesso di aver sentito solo un bambino che giocava nel cortile a quell’ora e nulla di più.

Gli altri furti nel quadrante di Cinecittà Est

La giornata dei ladri sembrerebbe essere stata ghiotta all’interno del quartiere. Se il primo episodio non è stato ancora denunciato alle forze dell’ordine, i malviventi avrebbero provato a fare un bis nella zona di via Polizzi. Intorno alle 20:30, un’altra casa sarebbe stata preso d’assalto dai topi d’appartamento. Anche in questa vicenda, nessuno ha visto nulla, tranne un signore che denuncia di essere rimasto vittima del furto.

Ma la situazione andrebbe avanti da tempo. Tra la notte di martedì e mercoledì, sempre nel quartiere di Cinecittà Est, un ladro avrebbe tentato un colpo spettacolare in appartamento. Per raggiungere una casa situata al terzo piano di un edificio, sarebbe arrivato alla terrazza condominiale e poi, come un ragno, sceso dal tubo del gas. Qualcuno avrebbe visto la scena di questa acrobazia, documentando la vicenda sui social.

Ancora prima, quasi due settimane fa, sempre i residenti hanno evidenziato un ennesimo furto in appartamento. Anche in questo caso i ladri si sarebbero disinteressati della luce del sole, facendo irruzione nella casa intorno alle ore 16 e trovandoci delle persone all’interno di quei locali.