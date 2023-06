Roma, furto al Nuovo Cinema Aquila, rubato l’incasso e i computer. L’appello: “Aiutateci, chiediamo un piccolo aiuto per continuare l’attività”

Furto nella notte al nuovo Cinema Aquila al Pigneto. Ignoti, stando alle informazioni al momento disponibili, si sarebbero introdotti nella struttura rubando l’incasso ma anche parte della strumentazione, tra cui diversi computer. Ingente il danno economico subito dalla struttura come annunciato dai gestori. E per questo adesso lanciano un appello affinché il lavoro svolto sin qui non vada perso.

Furto al Pigneto al Nuovo Cinema Aquila

“Stanotte purtroppo qualcuno è entrato dentro il Nuovo Cinema Aquila, forzandone le porte e ci ha derubato dell’incasso e soprattutto dei nostri preziosi computer di vitale importanza. Per capirci quelli con cui proiettiamo tutti i film, con cui stampiamo tutti i biglietti, per non parlare di tutto il materiale utile al costante monitoraggio da parte del Comune di Roma”, si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del cinema. “Siamo sempre stati orgogliosi del nostro ruolo di avamposto culturale in un quartiere difficile come il Pigneto, ma ci troviamo oggi ad affrontare una situazione drammatica per cercare di garantire la nostra normale attività cinematografica. ‘Normale attività’ che di normale non ha nulla, date le infinite iniziative culturali che ospitiamo settimanalmente al cinema“, prosegue il post.

L’appello dei gestori: “Aiutateci”

“Per questo chiediamo un piccolo aiuto a tutti voi meravigliosi spettatori, voi che siete la nostra famiglia cinematografica, che da sempre ci sostenete con la vostra presenza, chi può e vuole, questo è l’Iban a cui fare la donazione, mi raccomando nella causale indicate anche il vostro Nome e Cognome. Per ognuno di voi è previsto un ringraziamento cinematografico speciale. Vi chiediamo di aiutarci a condividere quanto più possibile questo nostro piccolo appello! Noi come sempre..vi attendiamo in sala!”, conclude il messaggio.

