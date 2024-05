Roma, furto al supermercato diventa rapina: 23enne prende a cazzotti un dipendente per fuggire

Ha cercato di mettere a segno un furto in un supermercato e quando s’è reso conto di essere stato scoperto ha preso a pugni un dipendente per riuscire a scappare dal negozio, non sapendo che fuori si sarebbe imbattuto in due Carabinieri in borghese.

Il furto e le botte a un dipendente del negozio

Il 23enne è entrato all’interno di un esercizio commerciale situato in via Bove, nel quartiere Ostiense, e ha prelevato alcuni prodotti dagli scaffali. Un dipendente del negozio, che ha notato l’uomo mentre si impossessava degli articoli, ha tentato di fermarlo, ma l’uomo lo ha aggredito con un pugno al volto per riuscire a fuggire.

L’intervento di due carabinieri in borghese

Mentre il giovane scappava a piedi, l’impiegato ha cercato di inseguirlo nel tentativo di fermarlo. Per fortuna in via Matteucci da due Carabinieri in borghese hanno assistito all’inseguimento a piedi e, insospettiti, hanno bloccato il fuggitivo. In breve è stato chiaro ai militari quanto fosse successo e hanno chiesto l’intervento dei colleghi.

Il 23enne è indagato per rapina impropria

Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella che hanno portato in caserma il 23enne, originario degli Emirati Arabi, gravemente indiziato di rapina impropria. Il dipendente del supermercato vittima dell’aggressione, invece, per fortuna ha riportato solo una contusione, senza conseguenze più serie.