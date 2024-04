Roma, furto in uno studio legale: bottino da 200mila euro

Sono andati a colpo sicuro, come se conoscessero lo stabile e anche lo studio legale nel quale si sono introdotti, ieri, domenica 28 aprile, in pieno giorno. Dovevano essere diversi i ladri che hanno preso di mira quell’appartamento al primo piano della palazzina sul Lungotevere delle Navi.

I ladri si sono arrampicati al primo piano della palazzina

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i malviventi si sono facilmente arrampicati al primo piano e sono riusciti a entrare dal terrazzo dello studio legale. Una volta dentro si sono trovati di fronte a una cassaforte murata, ma non si sono persi d’animo, erano attrezzati anche per questa eventualità e sono riusciti a smurare la cassaforte.

Smurata la cassaforte hanno rubato tutto quanto custodito all’interno

All’interno c’erano 150mila euro in gioielli oltre a 50mila euro in contanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato “Borgo” della Polizia di Stato e i colleghi della Scientifica che hanno avviato le indagini sul caso. Ora tutto viene affidato alle eventuali impronte lasciate sul posto, visto che non sembra ci fossero telecamere a riprendere l’accaduto. Mentre si spera che eventuali sistemi di videosorveglianza abbiano ripreso i ladri una volta usciti fuori dalla palazzina.

Le indagini della Polizia

Sembra che sapessero nel dettaglio cosa avrebbero trovato in quello studio legale, visto che non solo non hanno trovato alcun intoppo a fermargli la strada, ma sono riusciti a racimolare un cospicuo bottino, riuscendo a far perdere le proprie tracce ancor prima che le forze dell’ordine raggiungessero il posto.