Roma, Galleria Giovanni XXIII: perdita d’acqua segnalata da oltre 2 mesi ma nessuno interviene

Ormai da mesi tantissimi pendolari che attraversano la famosa e “avveniristica” galleria Giovanni XXIII si sono accorti di una perdita d’acqua che insiste sulla carreggiata in direzione Gemelli appena dopo l’ingresso del tunnel.

Perdita d’acqua già segnalata dai cittadini

Come se non bastasse, già lo scorso anno infatti, la medesima perdita d’acqua era stata segnalata da un pendolare con PEC e svariate telefonate agli organi preposti. Solo settimane dopo la perdita era stata risolta.

I cittadini chiedono sicurezza ed interventi per la Galleria XXIII

Il tratto di strada interessato dalla perdita infatti è cosparso tutt’ora d’acqua come testimoniano le immagini dei residenti e continua ininterrottamente a piovere dal tetto. Lo stesso cittadino che lo scorso anno aveva presentato gli esposti ha nuovamente segnalato con altre 2 PEC agli organi competenti la problematica ma in 2 mesi non c’è stata alcuna risposta né la perdita d’acqua è stata risolta.

Le testimonianze

“L’asfalto è scivoloso ormai in quel tratto e se fosse necessaria una frenata di emergenza?”, ci racconta un utente. “Perché gli organi competenti non intervengono subito a seguito delle segnalazioni dei cittadini?“, aggiunge un altro cittadini. E ancora: “Tante sono le domande che lasciano sconforto nei cittadini alle quali non c’è risposta”.