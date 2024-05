Roma, genitori anziani si barricano in casa per sfuggire al figlio violento (armato di coltello)

Violento episodio familiare a Roma, anziani genitori si barricano in casa per sfuggire alla furia del figlio. Bloccato e arrestato dai Carabinieri: adesso è gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia. La vicenda.

Momenti di paura quelli vissuti da una coppia a Roma la scorsa sera quando davanti al portone di casa si sono ritrovati il figlio in preda ad una rabbia cieca nei loro confronti. L’uomo, peraltro armato di coltello, ha iniziato a bussare con forza alla porta nel tentativo di farsi aprire: in preda al terrore i genitori, una coppia anziana, hanno chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Maltrattamenti in famiglia: arrestato un uomo a Casal Bruciato

L’allarme è scattato via Virgilio Ramperi, nella zona di Casal Bruciato. E’ qui che, chiamati dai genitori come detto, sono intervenuti i Carabinieri: giunti sul posto, i Militari hanno sorpreso l’uomo, figlio della coppia, mentre bussava con insistenza e con forza contro la porta di casa brandendo un coltello da cucina, inveendo al contempo contro i propri familiari che si erano barricati in casa per sfuggire alla sua furia.

Immediatamente bloccato, i Carabinieri hanno quindi raccolto la denuncia degli anziani genitori facendo emergere il contesto inquietante attorno a questa famiglia. L’uomo, infatti , non era “nuovo” a comportamenti del genere, anzi; da tempo la coppia era finita oggetto dei suoi continui maltrattamenti e minacce di morte, facendoli sprofondare in un vero e proprio incubo.

L’arresto

Per questo motivo, i Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato l’uomo in flagranza: si tratta di un romano di 53 anni, gravato peraltro già da un divieto di avvicinamento nei confronti della ex-compagna e che ora deve rispondere anche del reato di maltrattamenti in famiglia. Portato presso il carcere di Roma Regina Coeli, il Tribunale di Roma in queste ore ha convalidato l’arresto e ha disposto il divieto di avvicinamento alla parte offesa.