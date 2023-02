Roma, gli estorce denaro per pagare le spese legali dei figli: nuove condanne nel clan dei Casamonica

Emesse ieri dal Tribunale di Roma cinque nuove condanne nei confronti del Clan dei Casamonica, per un totale di 37 anni di reclusione. I fratelli Di Silvio sono stati arrestati il 7 maggio del 2018 a seguito dell’aggressione della disabile Simona Rossi presso il Roxy bar della Romanina con l’accusa di lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso. In questa circostanza, la madre dei due – Ivana Casamonica – pretese che a pagare le loro spese legali fosse un estraneo che frequentava la loro abitazione per comperare la droga. Una richiesta a ‘colpi’ di minacce quella messa in atto dalla donna al fine di mantenere ‘pacifici’ rapporti con la sua ‘famiglia’, come ha raccontato la vittima stessa durante il processo.

L’estorsione per pagare le spese legali dei fratelli Di Silvio

Come riportato dal Messaggero, la persona offesa racconta la sensazione di paura provata a seguito delle minacce: ‘Il nome di faceva paura. So i Casamonica, so i Di Silvio, cioè sparire non potevo. Avevo paura per la mia famiglia, per mia moglie, che abitiamo manco ad un chilometro da casa . Mi metteva un’ansia perché se non gli rispondevo avevo paura che si agitavano, era meglio tenerli amici, per quello. A me anche adesso riparlarne, mi sta risalendo quel senso di agitazione’, racconta la vittima che alla fine è stata costretta a consegnare ai Casamonica 500 euro per le spese legali a seguito dell’arresto dei figli. Un vero e proprio incubo per la vittima che si è poi concluso con la condanna della madre dei fratelli Di Silvio.

Le condanne

Ivana Casamonica è stata dunque condannata a 14 anni di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Invece, al cognato Alfredo Di Silvio sono stati inflitti 8 anni di carcere per un’altra tentata estorsione sempre aggravata dal metodo mafioso. Ancora, Anacleto di Silvio è stato condannato a 7 anni, Silvio di Vitale a 4 anni e mezzo e Alevino di Silvio a 3 anni e mezzo. In totale sono 37 gli anni di reclusione a seguito delle cinque condanne emesse ieri dal Tribunale di Roma verso uno dei clan maggiormente temuti della Capitale.