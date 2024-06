Roma, gli rubano lo scooter in centro: la vittima fa un video e incastra il ladro

Derubato del motorino un 28enne ha dato l’allarme agli uomini della Polizia locale di Roma Capitale che, in breve tempo, hanno individuato il mezzo e restituito alla vittima del furto. È stato grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dei caschi bianchi chela vicenda si è risolta per il meglio per il 28enne.

La vittima ha chiesto aiuto agli agenti di Polizia locale

A intervenire sono stati gli agenti del I Gruppo Centro che, durante il consueto servizio di vigilanza sul territorio, sono stati allertati per il furto del ciclomotore in via dei Funari, nel centro di Roma. Raccolti i primi elementi utili, tra cui una ripresa video dal cellulare del 28enne che, arrivando sul posto, era riuscito a riprendere per alcuni secondi due persone mentre fuggivano con il suo Honda SH125, la pattuglia si è messa alla ricerca dei responsabili, riuscendo in breve tempo ad individuare un giovane che presentava alcune caratteristiche riconducibili all’autore del furto.

Il sospetto quando ha visto i vigili ha tentato la fuga

Il ragazzo di 19 anni, stava passeggiando lungo una via nei pressi di piazza Venezia con un casco in mano, quando, vedendo avvicinarsi gli agenti, ha tentato la fuga. Bloccato dagli operanti, il 19enne ha ammesso le proprie responsabilità, indicando il luogo dove aveva nascosto il motorino.

La denuncia per furto e la restituzione dello scooter

Scattata nei suoi confronti la denuncia per furto, gli operanti si sono adoperati per recuperare il mezzo, che è stato così restituito al legittimo proprietario.