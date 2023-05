Roma, grande successo per la terza edizione del Roma Bar Show

Un fine Maggio tutto rivolto ai cocktail più ricercati quello che si è svolto a Roma nelle giornate del 29 e del 30 Maggio 2023. Infatti, presso il Palazzo dei Congressi si sono svolte due giornate all’insegna del Roma Bar Show, l’unico evento italiano dedicato esclusivamente all’industria del beverage e al mondo della mixology.

Aree tematiche

Numerose le aree tematiche presenti in questa terza edizione dell’evento. Eccole qui di seguito:

Mexican Village, con i suoi tequila, mezcla, raicilla, bacanora, sotol, whiskey e rum messicani e tanto altro ancora; lo stand dedicato all’Italia, con le peculiarità dei liquori, superalcolici e distillati. Una pausa dai liquori per concentrare tutta l’attenzione al caffè, con il Coffee Village. Lo scopo è stato quello di diffondere una corretta cultura della bevanda e di promuoverne un consumo consapevole.

E’ stato poi il momento dell’area food, con grande attenzione alla cucina messicana, grazie al contributo dell’agaveria La Punta.

Tra gli espositori erano presenti anche il Cointreau, il Campari Academy, Diplomatico Rum e il Fords Gin.

Ospiti dell’auditorium

Tra lunedì 29 e martedì 30 Maggio si sono alternati ben 18 tra gli ospiti più illustri. Di seguito vi indichiamo i loro nomi: Stefano Francavilla, Esteban Morales, Sophie Decobecq, Roberto Artusio, Deano Moncrieffe, Steffin Oghene, Josè Luis Leon Martinez, Shingo Goan, Monica Berg, Alexander Frezza, Betty Kupsa, Matt Whiley,Martin Hudak, Stefano Catino, Margarita Sader, Giacomo Giannotti, Julie Reiner e Simon Ford.

Premiazioni

Quanto segue è un comunicato stampa del Roma Bar Show. Un comitato di giudici composto da esperti del settore dell’ospitalità italiana con esperienza internazionale, i migliori bartender e mixologist della scena nazionale e i marchi più importanti saranno i protagonisti dei Roma Bar Show Awards: il contest nato dalla volontà degli organizzatori del Roma Bar Show, il primo unico evento in Italia dedicato al mondo del beverage e della miscelazione, che si sono svolti oggi durante la prima giornata della terza edizione della manifestazione, il 29 e 30 maggio, al Palazzo dei Congressi all’Eur. A valutare le candidature una giuria qualificata, formata da stimati bartender, proprietari di bar, formatori e scrittori provenienti da tutto il mondo che hanno votato i migliori talenti del nostro paese, che si sono distinti per elevati standard di servizio e per l’introduzione di innovazioni sul territorio. Sul palco a presentare Alessandro Procoli, tra i soci fondatori della manifestazione, e Roberta Mariani, tra le più riconosciute mixologist al mondo. La prima categoria della serata a essere premiata è stata Best Best Social Media Presence, a consegnare il premio a Mag Cafè di Milano è Urania Frattarelli di Ninja Marketing. Segue Lorenza Fumelli di Cook_inc, che premia la categoria Best Food Program che ha visto come vincitore Carico Milano. Un’occasione unica per il mondo della miscelazione e dell’ospitalità, che ha pensato anche a una Hall of Fame, ovvero un Premio alla Carriera, conferito a una memoria storica del bartending italiano, Mauro Lotti, premiato da Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, del Comune di Roma. I Roma Bar Show Awards rappresentano un evento di grande importanza per la comunità di bartender e professionisti del settore in Italia, lo scopo è quello di riunire la comunità di professionisti della miscelazione nazionale, per creare una rete di scambio e collaborazione tra i suoi membri e offrire una piattaforma per i bar e i bartender emergenti. Continua la serata con la premiazione del Best Italian Hotel Bar, che va a Atrium Bar del Four Season di Firenze premiato da Paolo Della Mora di Vermouth Strucchi; cui è seguito il Best Italian New Cocktail Bar, consegnato da Maria Chiara Bongiovanni di Engine a Tripstillery di Flavio Angiolillo. Sono infine due donne a consegnare i premi per le ultime due categorie in scaletta della serata vince la categoria Best Italian Cocktail Bar L’Antiquario, Napoli, premiato da Camilla Cancellieri, di Perrier. Micaela Pallini invece premia il Best Italian Bartender Vincenzo Pagliara, di Laboratorio Folkloristico. «Da anni l’ospitalità Italiana è apprezzata e premiata in tutto il mondo – spiegano gli organizzatori – abbiamo quindi deciso di istituire questi premi con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza italiana nell’industria dei bar, celebrandone la maestria e offrendo un’importante opportunità di visibilità per i bar e i bartender talentuosi del nostro paese». Si chiude con successo la terza edizione del Roma Bar Show, il primo e unico appuntamento del settore Italiano che si rivolge a tutto il mondo dell’hospitality e dei consumatori consapevoli e che anche quest’anno ha accolto migliaia tra addetti ai lavori e appassionati.

Presenze numerose e la soddisfazione di Andrea Fofi

Il Palazzo dei Congressi di Roma è stato il teatro di questo format – ideato nel 2019 da Andrea Fofi, Fabio Bacchi, Giuseppe Gallo e The Jerry Thomas Project (Alessandro Procoli, Antonio Parlapiano, Leonardo Leuci, Roberto Artusio) -, che in pochissimo tempo ha raddoppiato i numeri e conquistato la stampa di settore e le aziende, provenienti da tutto il mondo. Roma Bar Show si conferma la manifestazione che ha sorpreso l’industry con numeri da capogiro:

– oltre 14.000 ingressi

– 220 aziende partecipanti

– 100 ospiti internazionali

– oltre 2.000 brand

– oltre 200 giornalisti accreditati provenienti da tutto il mondo

– 20 appuntamenti tasting room

– 6 seminari formativi

– la premiazione della prima edizione dei RBS Awards

– La finale dei World Class

– RBS Educational Academy che ha visto la partecipazione di bar provenienti da tutti i 5 continenti, di cui alcuni tra i primi tre della classifica dei 50 best bar.

Roma Bar Show è un appuntamento internazionale, esclusivamente dedicato al mondo del beverage e della mixology, un format unico che promuove la valorizzazione e la diffusione della cultura del bere, attraverso un approccio basato sull’interazione tra business, formazione ed entertainment.

«Il Roma Bar Show – commenta Andrea Fofi, co-founder del progetto – ha saputo riunire per primo l’intera Industry rendendo I’Italia protagonista al pari dei già consolidati eventi internazionali di settore, con numerosi eventi e ospiti provenienti da tutto il mondo. E tutto questo è stato fatto in appena tre edizioni, puntiamo in alto, lavoriamo in grande perché si possa presto parlare di una vera e propria comunità che avvicini il settore all’appassionato. Ed è per questo che continueremo a migliorarci con l’obiettivo di soddisfare sempre di più le esigenze delle aziende e del pubblico».