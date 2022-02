Roma, grossa fuga di gas sotterranea: zona evacuata e traffico interdetto

Paura a Roma per una grossa fuga di gas sotterranea in Piazzale Pino Pascali, in zona Prenestina.

Fuga di gas sotterranea

Sul posto è in corso, dalle ore 06:45 di questa mattina, un intervento dei vigili del fuoco e di Italgas. E’ intervenuta una Squadra Operativa con l’ausilio del CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico).

In via precauzionale, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare il centro carni di Roma e il centro di raccolta AMA.

La strada interessata è stata interdetta al transito veicolare e pedonale.

Seguiranno aggiornamenti.