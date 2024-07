Roma, guasto alla rete elettrica, stop Metro A: chiuse tre stazioni, attivati bus sostitutivi

Metro A: mancanza energia elettrica per guasto a impianti esterni ad ATAC. Bus sostitutivi fra Battistini e Termini. Temporaneamente chiuse anche le stazioni di Manzoni, Ponte Lungo e Re di Roma. Servizio regolare fra Anagnina e Termini.

Disagi per viaggiatori e pendolari stamattina a Roma. A causa di unaper un, il servizio dellaè iniziato con la sostituzione dellaNon solo. Chiuse temporaneamente anche le stazioni diper mancanza di alimentazione. Il servizio viene regolarmente svolto invece fra. Tutti gli aggiornamenti verranno comunicati in tempo reale sul sito atac.roma.it.

Il servizio sulla metro A è stato riattivato su intera linea. Rientrato il problema di alimentazione dalla rete esterna ad ATAC, sono stati gradualmente riattivati gli impianti di stazione e di trazione elettrica. Per alcune stazioni gli interventi di ripristino delle protezioni elettriche sono tuttora in corso e temporaneamente la loro disponibilità è parziale, verranno comunque rese agibili a breve. Lo comunica Atac in una nota.