Roma, guasto sulla linea C della metro: i bus sostitutivi. Ecco dove

Domenica di disagi per chi deve viaggiare sulla linea C della Metro a Roma: “A causa di un’instabilità parziale del sistema di comunicazione della linea C della metropolitana, il servizio risulta attivo salvo che nel tratto, momentaneamente sostituito da bus, fra Alessandrino e Grotte Celoni”.

Atac informa i viaggatori

A dare notizia delle problematiche registrate sulla linea della Metro C è stata Atac che ha anche annunciato che a sopperire alle difficoltà dei viaggiatori sono stati attivati autobus sostitutivi tra Alessandrino e Grotte Celoni, da Pantano e da San Giovanni.

Tecnici al lavoro

Come è consuetudine, in queste circostante, i tecnici dell’azienda di trasporto capitolina, si sono attivati tempestivamente per risolvere i problemi nel minor tempo possibile e far tornare il transito dei treni alla normalità. Tutte le informazioni relative sono pubblicate in tempo reale su: www.atac.roma.it.