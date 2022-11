Roma, ha un malore in metro: circolazione in tilt

Roma. Momenti di paura quest’oggi per una donna che ha accusato un malore alla stazione dei Colli Albani, sulla metro A. La circolazione sulla linea ha subito dei rallentamenti, poi è stata interrotta così da garantire tutti i soccorsi necessari. Adesso invece il pericolo è rientrato e nonostante qualche ritardo in direzione Battistini, la viabilità è in corso di normalizzazione.

Donna accusa malore in metro

I fatti sono avvenuti questa mattina proprio durante l’orario di punta, quando sono davvero numerose le persone in attesa della metropolitana per recarsi a scuola o a lavoro. Il treno stava per entrare in stazione, siamo alla fermata Colli Albani, e poco dopo l’apertura delle porte, la donna si è sentita male. Subito scattato l’allarme, il treno è stato bloccato e fatto evacuare.

I disagi alla circolazione

Attimi concitati per tutti i pendolari in attesa di capire qualcosa in più rispetto all’accaduto e che sono rimasti a piedi sulla banchina in attesa della prossima corsa. Come prevedibile, i disagi alla circolazione non sono mancati. Dapprima, infatti, la circolazione sulla linea, in direzione Battistini, ha subito dei rallentamenti per poi essere bloccata del tutto così da garantire i soccorsi e tornare, in modo graduale, in corso di normalizzazione permettendo ai pendolari di riprendere la loro normale corsa.

#info #atac – metro A: la circolazione è rallentata a causa di un treno fermo a Colli Albani direzione Battistini. Un passeggero a bordo è in attesa di soccorso sanitario. Vi aggiorniamo #Roma — infoatac (@InfoAtac) November 3, 2022

#info #atac – metro A aggiornamento – abbiamo interrotto la circolazione da Anagnina direzione Battistini a causa di un treno fermo a Colli Albani. Un passeggero a bordo è in attesa di soccorso sanitario #Roma — infoatac (@InfoAtac) November 3, 2022