Roma, “Ho finito di montare il condizionatore”: il cliente estrae la pistola e lo rapina

Va in casa di un cliente per aggiustargli in condizionatore e viene minacciato con la pistola e rapinato. È successo ieri sera, giovedì 20 giugno, quando la vittima ha raggiunto l’appartamento nel quartiere di San Basilio, su richiesta del proprietario di casa, per un intervento sul condizionatore malfunzionante.

Il termoidraulico rapinato per scappare si è fratturato un braccio

Una vera e propria trappola per lo sfortunato 48enne termoidraulico che, una volta portato a compimento l’intervento, poco prima delle 20, s’è visto puntare contro un’arma da fuoco dal cliente che, invece di pagare lo ha esortato a consegnargli il pc. Come se non bastasse, nella fuga il 48ennne si è anche procurato una frattura al braccio per la quale ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso dove i sanitari, alla luce delle sue condizioni, si sono pronunciati con una prognosi di 30 giorni.

La vittima ha, però, deciso di denunciare quanto gli era successo rivolgendosi al Commissariato di Polizia di San Basilio e gli investigatori hanno, immediatamente, proceduto con un blitz nell’abitazione del rapinatore. Quello che hanno trovato li ha lasciati di stucco…

In casa del rapinatore: pistola, proiettili e caricatori

La perquisizione in casa del 50enne ha permesso agli agenti di trovare una pistola semi-automatica, due caricatori, 82 proiettili, un manganello telescopico e anche il pc della vittima. L’uomo è stato denunciato a piede libero per rapina, ricettazione e detenzione abusiva di armi e il computer restituito al legittimo proprietario.