Roma. ‘Ho paura del Covid, non esco’: 76enne trovato morto in casa

Aveva paura del Covid-19 e usciva sempre di meno dalla sua abitazione. Il timore di essere contagiato era troppo alto, così aveva pensato bene di rinchiudersi in casa. Ed è per questo che la sua ‘scomparsa’ è passata inosservata: i vicini, che non lo vedevano da giorni, non si erano più di tanto preoccupati proprio perché dallo scoppio della pandemia era sempre più difficile incontrarlo. Ma questa volta l’assenza è durata per troppo tempo e qualcosa, infatti, è andato storto.

Eur: 76enne trovato senza vita in casa

L’uomo, un 76enne che da tempo aveva deciso di uscire sempre di meno per paura del Covid, è stato trovato morto nella sua abitazione all’Eur, in via dell’Arte, sabato 19 marzo intorno alle 16. A lanciare l’allarme una parente, che da circa 10 giorni non aveva più sue notizie. Da qui l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno aperto la porta di casa e hanno trovato il 76enne, ormai senza vita, nel corridoio. In ausilio ai pompieri anche gli agenti della Polizia: dai primi rilievi non sono emersi segni di violenza, ma solo l’autopsia farà chiarezza per capire cosa sia successo e come sia morto l’uomo. Tra le ipotesi più probabili quella di un malore, che gli sarebbe stato fatale.