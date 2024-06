Roma: “Ho sentito dei rumori, c’erano due uomini incappucciati in salotto”

Furti in abitazione a Roma, paura per un uomo ieri sera nella zona del Fleming. In casa erano infatti entrati due ladri e lui se li è ritrovati davanti: “Erano incappucciati e vestiti di nero”, il racconto shock agli agenti intervenuti sul posto. Adesso è caccia ai banditi.

Momenti di puro terrore quelli vissuti ieri sera da un 46enne nella zona del Fleming a Roma. Qui due banditi avevano messo nel mirino il suo appartamento e, forzando una grata, erano riusciti ad introdursi al suo interno senza farsi notare da una finestra. Qualche rumore di troppo però ha insospettito il proprietario dell’abitazione che in quel momento si trovava in un’altra stanza. E per questo ha deciso di andare a controllare.

Tentata rapina al Fleming: paura a Roma

Il tutto è successo intorno alle 22.07 di ieri, mercoledì 19 giugno 2024. I ladri, due individui rimasti al momento ignoti, una volta all’interno dell’appartamento si sono messi alla ricerca di oggetti di valore da portar via, forse pensando che in casa non ci fosse nessuno. I rumori sospetti hanno però attirato l’attenzione del proprietario, presente ma in quel momento in un’altra stanza come detto. Ed è proprio a quel punto che è arrivato l’inatteso quanto inquietante faccia a faccia: “Erano vestiti di nero e indossavano un cappuccio“, questo il racconto fornito poi ai poliziotti una volta lanciato l’allarme.

La colluttazione e la fuga

Ma solo in un secondo momento l’uomo è riuscito a chiedere aiuto. Sì perché, ormai scoperti, i banditi si sono scagliati contro di lui dando vita ad un’accesa colluttazione. I malviventi, alla fine, hanno deciso di fuggire rinunciando all’intento di svaligiare l’appartamento. Il 46enne è riuscito così a comporre il 112 e sul posto sono intervenute le volanti del Commissariato Ponte Milvio. Le indagini per rintracciare la coppia di malviventi pertanto proseguono.