Roma, i lavori di potatura mandano in tilt il traffico: ecco le strade chiuse

Roma. Martedì nero, da incubo per gli automobilisti: strade chiuse e deviazioni caratterizzano quest’ultima giornata di gennaio. Il comune denominatore dei rallentamenti, nonché delle ripercussioni sul traffico, è da ricercarsi nei lavori di potatura effettuati in alcune zone della Capitale. Inoltre, va precisato che tali lavori vengono svolti in orario mattutino e non di notte, così da non arrecare disagi ai residenti che dormono; anche se, com’era prevedibile. quest’oggi emergono diverse problematiche legate alla viabilità.

Circolazione bloccata nella Capitale a causa dei lavori di potatura

A causa dei lavori di potatura via Nomentana è chiusa nel tratto compreso tra Corso Trieste e viale Regina Margherita in entrambe le direzioni. Tale chiusura ha come effetto che gli automobilisti provenienti da Montesacro si riversano sulle strade interne del Nomentano e i rallentamenti, nonché tempi di percorrenza a dir poco lunghi sono pressoché scontati. Obbligatorie deviazioni e percorsi alternativi. Ma non è tutto. Ad essere interessata dai lavori di potatura anche viale di Trastevere e in particolare, la strada è chiusa nel tratto compreso tra Piazza Giuseppe Gioacchino Belli e via di San Francesco a Ripa in entrambe le direzioni. Chiuso anche il Ponte Garibaldi ma solo in direzione di Trastevere. Insomma, un martedì da dimenticare per gli automobilisti della Capitale.

