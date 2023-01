Roma, i vip si sfidano per solidarietà: torneo di padel tra celebrities a favore dei bambini

Gioco, divertimento e solidarietà. È questo il mix vincente che scenderà in campo. L’iniziativa ha una finalità solidale: il ricavato, infatti, sarà destinato a supportare i Programmi di accoglienza e sostegno familiare che SOS Villaggi dei Bambini promuove in Italia. Sportivi, attori, giornalisti e volti noti della televisione. Saranno tantissimi gli amici dell’Organizzazione a scendere in campo per la solidarietà e sfidarsi a colpi di racchetta.

I vip in campo

Ma ecco chi sono i vip che si sfideranno a fini benefici. Andrea Lo Cicero, ex rugbista e conduttore televisivo; Domenico Fortunato, Presidente della Nazionale Italiana Calcio Attori; Mauro Esposito, allenatore ed ex calciatore italiano; Federico Moccia, scrittore e regista. E poi ancora le attrici Elena Bonelli, Nathalie Caldonazzo, Camilla Ferranti, Gabriella Germani, Elisabetta Pellini, Daniela Poggi, Donatella Pompadour, Eleonora Sergio. Ci saranno poi la regista Janet De Nardis, gli attori Primo Reggiani, Roberto Ciufoli, Joseph Altamura, Danilo Brugia, Jonis Bascir, Pietro Delle Piane, Christian Marazziti, Roberto Olivieri, Andrea Preti Daniele Antonini e Pietro Romano.

Scenderanno in campo anche i conduttori tv Arianna Ciampoli, Eleonora Daniele, Metis Di Meo, Manila Nazzaro, Beppe Convertini, Stefano Buttafuoco e Savino Zaba. Colpi di racchette anche tra gli ex gieffini Roberta Beta (giornalista), Ferdinando Giordano, Maria Monsè (attrice) e Manila Nazzaro (conduttrice tv), come tra Stefano Oradei, ballerino ed ex maestro nella trasmissione tv Ballando con le Stelle, Fabrizio D’Alessio speaker radiofonico. La sfida proseguirà con i giornalisti Leonardo Metalli, Elisabetta Migliorelli, Marzia Roncacci, Antonio Pascotto, Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro. Ma ci saranno anche l’inviato Rai Giuseppe Di Tommaso; l’avvocato Daniele Bocciolini; il cantante e conduttore tv Marcello Cirillo; il veterinario Federico Coccia; Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa; la modella Elisa D’Ospina con il compagno Stefano Macchi; Giorgia Giacobetti, comunicatrice e figlia d’arte; l’ex tronista della trasmissione tv uomini e donne Marcelo Fuentes, gli imprenditori Carlo Bini, Pierpaolo Bini, Lucia Viscio, Massimo Tortorella e Mauro Atturo.