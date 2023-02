Roma, idropulitrice guasta perde olio: una persona scivola e si rompe il labbro

Roma. Scivola sul manto stradale e si rompe un labbro. L’inconveniente è avvenuto questa mattina in pieno centro storico, a pochi passi da Piazza di Spagna. Un’idropulitrice guasta ha perso dell’olio e poco prima di correre ai ripari e mettere in sicurezza la zona, una persona è scivolata.

L’inconveniente questa mattina vicino Piazza di Spagna

I fatti sono avvenuti questa mattina in pieno centro storico, non lontano da Piazza di Spagna. Qui un’idropulitrice guasta ha perso dell’olio e prima che si potesse correre ai ripari una persona è scivolata sul manto stradale rompendosi un labbro. Per riparare all’inconveniente, certamente di non poca rilevanza ed impatto ambientale, è stata poi sparsa sulla strada della farina così da assorbire la sostanza oleosa e evitare che altre persone potessero farsi male.