Roma, ‘Ieri sera mi sono trovata i ladri in casa’: choc per una residente di via Bravetta

‘Ieri sera purtroppo mi sono ritrovata i ladri dentro casa…’ Una donna residente in via Bravetta, a Roma, ha voluto condividere con gli altri residenti del quartiere la disavventura di cui è stata protagonista quando ieri sera, giovedì 18 aprile, è tornata a casa. Tanta paura e sicuramente anche la sensazione di non sentirsi più al sicuro oltre al disagio che si prova per essere stati violati nell’intimità della propria casa.

La vittima racconta i fatti sui social

La protagonista ha raccontato quanto le è successo sui social, sul profilo di ‘Sei di Bravetta se’, soffermandosi nel dettaglio su alcuni passaggi di quanto avvenuto. “Dalle telecamere – scrive – si vede che arrivano alle 20:40. Io sono rientrata alle 20:49 e li ho trovati dentro”. Uno choc per la donna che nel fare ritorno nella sua abitazione vi ha trovato i ladri che “senza problemi sono usciti dalla finestra (avevano rotto inferriata e finestra), risaliti in macchina e scappati via”.

La donna ha constatato che erano in 5

Ha avuto modo di rendersi conto che erano “5 in tutto, uno aspettava in macchina e 4 dentro casa. Siamo riusciti a prendere la targa”. Poi la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine che indagano sulla vicenda che scuote un po’ tutta la zona perché, come ci ha tenuto a precisare la vittima del blitz: “Da quello che ho capito girano da un po’ in zona”.

Di fatto, per quanto resti lo choc per quanto accaduto, la sfortunata protagonista del blitz dei ladri, per assurdo, è stata anche ‘fortunata’, visto che i malviventi hanno preferito scappare quando l’hanno vista rincasare, e non l’hanno affrontata, evitando che per la proprietaria di casa, oltre al grande spavento ci fossero conseguenze più serie.