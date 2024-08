Roma, ignora l’alt e scappa via a folle velocità: poi lo schianto | FOTO

Forza un posto di controllo dei carabinieri a bordo di un’auto rubata e va a sbattere contro il muro di cinta dell’ex mattatoio nel rione Testaccio. Arrestato dai carabinieri un uomo gravemente indiziato dei reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Ha ignorato l’alt dei Carabinieri ed ha provato a fuggire. Ma gli è andata male. Così un ragazzo romano di 29 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è finito nei guai ed è ora accusato di ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella sua auto, risultata rubata così come la targa che era stata applicata al veicolo, sono stati ritrovati numerosi attrezzi da scasso. Ma andiamo con ordine.

Inseguimento a Testaccio: auto rubata in fuga

Nello specifico i Carabinieri, impegnati in un posto di controllo in via Zabaglia, hanno intimato l’alt al conducente ma quest’ultimo, come detto, anziché fermarsi ha proseguito la marcia ad alta velocità al fine di eludere il controllo, effettuando manovre pericolose, fino a giungere all’altezza del lungotevere Testaccio. Qui, autonomamente, ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere contro il muro di cinta del complesso dell’Ex Mattatoio. Immediatamente raggiunto dai Carabinieri che non lo avevano mai perso di vista, l’uomo, dopo l’urto, ha abbandonato il veicolo e ha tentato la fuga a piedi opponendo resistenza ai militari prima di essere bloccato definitivamente.

Ebbene, i primi accertamenti effettuati tramite il controllo del telaio del veicolo hanno consentito ai Carabinieri di appurare che l’indagato viaggiava a bordo di un’auto rubata e a cui era stata anche apposta una targa risultata anch’essa rubata e appartenente ad un altro modello di auto. Perquisito il veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un’altra targa sempre di provenienza furtiva, appartenente ad una terza vettura, numerosi arnesi da scasso, 4 telefoni cellulari e un tablet.

L’arresto

Per questo motivo il 29enne è stato arrestato e condotto presso le aule del Tribunale di Roma in piazzale Clodio, dove il suo arresto è stato convalidato. Per il giovane è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Roma.