Roma, il bimbo autistico deriso dalle maestre tornerà a scuola

Luca, il bambino autistico di 6 anni deriso dalle maestre potrà finalmente tornare sui banchi di scuola. Si è concluso positivamente l’incontro di ieri tra la madre del bambino, i referenti dell’Associazione La Battaglia di Andrea — che hanno preso in carico la vicenda — e il sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso.

L’incontro con il sottosegretario Sasso

‘La prossima settimana potrò accompagnarlo insieme alla madre nella nuova scuola’ ha affermato il sottosegretario. Le maestre invece sono ora oggetto sia di un’inchiesta a parte della Magistratura sia di un’ inchiesta interna del Ministero dell’Istruzione.

L’incontro che ha visto protagonisti oltre la madre di Andrea anche il sottosegretario Sacco e dal direttore generale dell’ufficio scolastico della Regione Lazio Rocco Pinneri. Presenti anche i referenti dell’associazione la Battaglia di Andrea, da sempre in prima linea per la tutela delle persone con disabilità, che sono soddisfatti del risultato raggiunto.

Il commento della madre e dell’Associazione

‘Il primo passo è fatto. Mio figlio non poteva rimanere né in quella classe con quelle maestre né in quell’istituto dove finora le mie contestazioni non sono state ascoltate’, ha dichiarato la madre del bambino che poi aggiunge: ‘So che un cambiamento per Luca sarà brutto, ma purtroppo i tempi di allontanamento delle docenti saranno lunghi, e io non voglio assolutamente che abbia contatto diretto o indiretto con loro’.

‘Siamo felici di questo primissimo risultato’, afferma la presidente Asia Maraucci che poi aggiunge: ‘Sottolineo primissimo perché ora la Magistratura e gli Ispettori del Ministero dell’ Istruzione dovranno fare il resto’. L’Associazione fa inoltre sapere che questa vicenda sta facendo da apripista per la denuncia da parte di diverse famiglie di numeri episodi del genere.