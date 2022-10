Roma, il boss di Ostia che si mescolò tra la folla per la foto con Gualtieri: “Non sapevo chi fosse”

C’è un caso di cui si sta parlando in queste ore che vede coinvolto l’attuale Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e uno dei volti criminali del litorale, R.D.S., meglio noto come “Nasca”. Ebbene, durante la campagna elettorale, durante uno degli incontri con i cittadini dell’allora candidato a Sindaco Gualtieri a Ostia venne scattata una foto che li ritraeva a colloquio finita in un più ampio collage di altri scatti realizzati nel corso di quella giornata (era il 29 agosto 2021) con altri residenti. Una mossa abile quella del boss. che, presentandosi dall’ignaro Gualtieri (anche perché era stato il suo staff a caricare tutte le immagini di quegli incontri) e mascherandosi dietro al più classico “cerchi di ripulire Ostia“, si era fatto un bel po’ di pubblicità.

La rabbia di Roberto Gualtieri per la foto con il boss di Ostia

Lo scatto, a distanza di un anno, è stato ripreso nelle scorse ore da un quotidiano romano nazionale, nell’edizione romana. Un episodio che ha mandato su tutte le furie il Primo Cittadino Capitolino che in un lungo post ora minaccia eventuali azioni legali.

“La pubblicazione sulle pagine della cronaca di Roma di una mia foto durante la campagna elettorale con un pregiudicato successivamente arrestato e definito “capo della mala di Ostia”, è indegna della grande tradizione giornalistica del quotidiano. È un accostamento pretestuoso che vuole generare il sospetto che mi sia messo in posa con un boss. Come riportato in un passaggio dell’articolo, io ero del tutto ignaro dell’identità del soggetto che, come tanti in campagna elettorale si fermava nei capannelli di cittadini. Peraltro, come ognuno può vedere, non c’era nessun palco da cui rivolgere domande ma un semplice volantinaggio sul lungomare insieme ai volontari del comitato, durante il quale, come si capisce dalle altre foto che naturalmente Repubblica non ha pubblicato, il pregiudicato si è fermato tra la folla in mezzo a un capannello di persone. Quella del giornale, che titola in prima pagina “il boss in posa con Gualtieri”, è con ogni evidenza un’operazione squallida e dal sapore diffamatorio, basata sull’ammiccamento al lettore al quale si fa intendere che si stia rivelando una verità clamorosa. La realtà è che quella foto era sul mio profilo dal 29 agosto del 2021, insieme a tante altre realizzate in campagna elettorale. Nessuno scoop, dunque, ma uso strumentalmente inutile di una foto da sbattere in prima pagina. Per la prima volta nella mia attività politica sento dunque di dover dare mandato ai miei legali di verificare eventuali azioni legali a tutela della mia immagine personale e politica. Non consento a nessuno di accostare la mia figura a poteri opachi e criminali che combatto con impegno politico e civile da sempre”.

Il post originale

Scorrendo nella bacheca di Roberto Gualtieri lo scatto “incriminato” è ancora lì (qui il collegamento diretto). “Oggi di nuovo a Ostia con i volontari del Comitato Gualtieri Sindaco e con tante romane e tanti romani. Bello ascoltarli e constatare che c’è grande volontà di cambiamento, dopo anni di rassegnazione“, aveva scritto l’attuale Sindaco di Roma in quell’occasione. Ma tra quei “romani e romane” c’era anche “Nasca”, come se nulla fosse, in sella alla sua bici.

Chi è il boss detto “Nasca”

Nel suo post Roberto Gualtieri parla di R. D. S. come “un pregiudicato successivamente arrestato e definito “capo della mala di Ostia””. Il suo nome è ben noto negli ambienti criminali sebbene lui non ostentasse nulla del potere detenuto; attualmente si trova in carcere dopo essere stato arrestato con le accuse di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

