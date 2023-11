Roma, il cane “Giacomino” precipita in un pozzo di 10 metri: salvato dai Vigili del Fuoco (FOTO)

Cane cade in un pozzo a Roma, recuperato dai Vigili del Fuoco. Giacomino, questo il nome dell’animale, è precipitato per circa 10 metri. Le sue condizioni.

Attimi di apprensione oggi pomeriggio nella zona a est della Capitale dove un cane è precipitato in un pozzo profondo una decina di metri. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, anche con i nuclei specializzati in interventi di questo tipo. Anche perché le operazioni di recupero dell’animale, considerando sia lo stretto spazio a disposizione, sia la profondità della struttura, si sono rivelate oltremodo complesse.

Cane cade in un pozzo in Via Renoir

Il tutto è successo quando erano passate da poco le 15.30 di oggi mercoledì 29 novembre 2023. Sul posto, in Via Renoir a Roma, tra le zone di Valle Fiorita e Villa Verde, a due passi dalla Casilina, è intervenuto il personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento Rustica (squadra 10/A, ndr) con in supporto i S.A.F. (Speleo, Alpino, Fluviale): per cause in fase di accertamento l’animale è caduto accidentalmente nel pozzo. Gli operatori allora, non senza difficoltà come detto, sono riusciti a calarsi all’interno e, una volta assicurato con delle corde il cane, sono riusciti a tirarlo fuori.

Le condizioni di “Giacomino”

Giacomino, un cane corso di circa kg 70, è stato estratto dalla cavità dai soccorritori e riaffidato al suo padrone. Adesso è in buone condizioni di salute.

