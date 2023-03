Roma, il figlio deve essere operato e i colleghi regalano le ferie all’operatore ecologico Ama

Una storia di solidarietà tra colleghi quella che stiamo per raccontarvi e che ha permesso al protagonista della vicenda di stare vicino a suo figlio, di assisterlo in un momento per lui particolarmente delicato. Francesco (nome di fantasia) è un addetto alla pulizia delle strade nella zona della Magliana e ha ricevuto in regalo dai colleghi almeno 15 giorni di ferie che gli hanno permesso di stare vicino a suo figlio di appena sei mesi ed al quale i medici avevano diagnosticato un’ernia diaframmatica che necessitava di un delicato intervento chirurgico.

Francesco lavora come operatore ecologico in Ama da quando aveva 23 anni. Adesso ne ha 34 ed i suoi colleghi gli hanno fatto un dono a dir poco prezioso, regalandogli 15 giorni di ferie nei quali ha avuto modo di assistere e stare vicino a suo figlio, un neonato di appena sei mesi. A quest’ultimo i medici hanno diagnosticato un’ernia diaframmatica che doveva essere operata. La diagnosi dei medici è arrivata a dicembre e l’operazione a cui doveva essere sottoposto il piccolo era alquanto delicata perché richiede almeno una settimana di degenza in terapia intensiva e altri dieci giorni di ricovero in chirurgia pediatrica.

Il papà stava per chiedere un periodo di aspettativa non retribuita quando è arrivato il prezioso regalo dei colleghi, in mancanza del quale Francesco non avrebbe potuto stare vicino a suo figlio in quanto, considerando che era a fine anno, aveva esaurito tutti i suoi giorni di ferie. Da giugno dello scorso anno hanno aderito alla solidale iniziativa 14 colleghi e complessivamente sono 21 i giorni di ferie regalati a Francesco.

La pratica delle ferie solidali è molto apprezzata ed usata. Messa a punto dall’ufficio delle risorse umane consiste in un accordo sottoscritto coinvolgendo anche i sindacati ed è caratterizzato da un meccanismo per cui è possibile cedere a titolo gratuito ferie e permessi da parte dei dipendenti a favore di chi ne ha più bisogno in un dato momento per assistere i propri parenti.