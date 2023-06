Roma. Il frigo va in corto e divampa l’incendio, paura al Portuense: fiamme e fumo, persone bloccate in balcone (FOTO)

Roma. Attimi di paura questa mattina per i residenti di una palazzina. Un incendio ha interessato il primo piano dello stabile rendendone necessaria la completa evacuazione. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati anche se alcune persone sono rimaste “bloccate” sul balcone in quanto il fumo sprigionato dal rogo gli ha impedito di lasciare lo stabile. Messe in salvo, tutte le abitazioni sono poi state dichiarate agibili.

Fiamme nella notte ad Anzio, completamente distrutta l’ex Bodeguita: è il secondo incendio in 48 ore

L’incendio nell’appartamento e l’intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato poco prima delle 10. A chiamare il 112 è stata una vicina di casa che notando le fiamme propagarsi nell’appartamento della sua dirimpettaia ha pensato bene di allertare i soccorsi. Siamo in via Francesco Saverio Solari 44. L’incendio è scaturito dal corto circuito del frigorifero ed ha interessato il primo piano di una palazzina di quattro. Ora, nell’appartamento andato a fuoco c’era soltanto la proprietaria, nonché la vicina della persona che ha lanciato l’allarme. Dopo la segnalazione, la squadra operativa dei vigili del fuoco del comando di Roma ha mandato sul posto due squadre di pompieri, un’autoscala, un’autobotte, il Carro Teli e il TA/6. Tuttora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

L’evacuazione e le persone “intrappolate”

Rispetto a quest’ultime, anche se le fiamme hanno lambito solamente il primo piano si è resa necessaria la competa evacuazione dello stabile. Ora, le operazioni per coloro che si trovavano agli ultimi piani della palazzina si sono dimostrate maggiormente complesse in quanto alcune di esse, in particolare sette, a causa del fumo sono rimaste per qualche minuto “intrappolate” in balcone, impossibilitate ad uscire ed attesa delle istruzioni dei pompieri. Quest’ultimi poi le hanno soccorse, aiutate ad uscire con l’ausilio dell’autorespiratore al fine di evitare inalazioni da fumo e successivamente assicurate alle cure del personale sanitario. Nessuna persona è in pericolo di vita. Come anticipato, dopo l’intervento dei pompieri tutti gli appartamenti sono stati dichiarati agibili.