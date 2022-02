Roma, il ‘pifferaio magico’ esiste davvero: ecco la meraviglia dell’incantatore di gatti

Una vera “magia” quella avvenuta in una piazza di Roma dove un uomo, suonando un flauto, ha attirato intorno a sé decine di gatti!

Nelle fiabe per bambini si racconta spesso di incantatori di serpenti o del pifferaio magico che, con il dolce suono del suo flauto, attirava i topolini.

Qui però non siamo nelle favole, siamo in piazza Scipione Ammirato, in zona Appio Latino. E lui non è un personaggio inventato, ma un uomo vero, in carne ed ossa, ma con un talento meravigliosamente surreale.

Incantatore di gatti a Roma

L’uomo, di cui non si conosce l’identità, con la sua musica ha richiamato l’attenzione di moltissimi gatti che, pano piano, gli si sono avvicinati e si sono accomodati attorno a lui per ascoltare quella dolce melodia. Un passante, rimasto sicuramente incuriosito ed estasiato come noi, ha deciso di scattargli una foto e di condividerla sui social Immediatamente il post è stato invaso di commenti, da quelli più spiritosi a quelli increduli.

Certo, di artisti di strada a Roma se ne sono visti tanti per intrattenere i turisti, ma per un pubblico di gatti, mai!