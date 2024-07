Roma, immobili di RFI occupati abusivamente: task force per lo sgombero

È in corso sin dalle prime ore di stamattina, venerdì 26 luglio, un’attività di sgombero di immobili situati in via Casilina Vecchia a Roma. Ad intervenire per liberare le strutture di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana una vera e propria task force composta da Polizia di Stato, agenti della Polizia locale di Roma Capitale, Carabinieri, Asl, servizi sociali, dirigenti degli uffici tecnici comunali e anche unità cinofile delle forze dell’ordine.

Le operazioni sono in corso proprio in questo momento, ancora non è stato reso noto quanti siano gli immobili occupati illecitamente, ma l’intervento è finalizzato a rimettere nella disponibilità della società che gestisce il servizio di trasporto ferroviario, le abitazioni occupate.

Senza dubbio il personale intervenuto si preoccuperà di cercare una sistemazione agli sgomberati, anche se allo stato attuale ancora non è chiaro di quante persone si tratti.