Roma, in arrivo 411 bus elettrici. Il sindaco Gualtieri: ‘Basta incendi’

Roma avrà presto 411 autobus elettrici e i primi 110 saranno operativi già entro la fine del 2024, gli altri entro il 2026. Un piano ambizioso reso possibile dall’aggiudicazione da parte di Iveco bus della gara indetta da Atac a giugno scorso. Oggi la firma del contratto che mira a rendere il trasporto pubblico non solo efficiente, ma soprattutto sostenibile.

Si tratta di una gara che era divisa in tre lotti: 202 autobus da 12 metri per le rimesse di Trastevere, Portonaccio e Tor Sapienza; 194 bus, sempre da 12 metri, per Grottarossa e Tuscolana; 15 autobus da 18 metri destinati all’autorimessa di Grottarossa.

La soddisfazione del sindaco Gualtieri: ‘La più grande gara per l’acquisto di tram in Europa’

A esprimere soddisfazione in merito è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che ha sottolineato: “Dimezzeremo l’età media del parco mezzi Atac anche grazie a questi oltre 400 bus”. E il primo cittadino ricorda: “Quando ci siamo insediati gli autobus prendevano fuoco, i pochi acquistati restavano fermi nei depositi e Atac era sotto procedura di concordato”. A fronte di una situazione difficile ereditata, Gualtieri evidenzia: “Oggi Atac è uscita dal concordato ed è già tornata ad investire, con l’assunzione di centinaia di autisti, la messa in circolazione di oltre 200 bus e l’acquisto di oltre 1000 entro il 2026, l’aggiudicazione della più grande gara per l’acquisto di tram in Europa, il rinnovo di decine di km di binari, la riqualificazione e la realizzazione di nuovi depositi, il tutto con l’abbonamento metrebus annuale a soli 50 euro per gli under 19”.

L’assessore alla Mobilità: ‘Un grande passo in avanti per il rinnovamento della flotta Atac’

Anche l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha voluto esprimere il suo entusiasmo per il risultato conseguito e ha dichiarato: “L’arrivo dei bus elettrici ci consentirà di compiere un grande passo in avanti sulla strada del rinnovamento radicale della flotta Atac, che sarà più ecologica, moderna e confortevole a beneficio della qualità e dell’efficienza del trasporto pubblico e della sicurezza dei cittadini”.