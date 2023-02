Roma, in arrivo alla Sapienza una nuova biblioteca: 2 milioni e mezzo di volumi per oltre 5mila metri quadri

In arrivo una nuova biblioteca per l‘Università La Sapienza di Roma. Presentato ieri, 14 febbraio, nella sala del Senato del Rettorato il progetto per la costruzione dell’edificio che la ospiterà. La nuova biblioteca unificata della facoltà di lettere e filosofia dell’Ateneo ospiterà due milioni e mezzo di volumi in oltre 5mila metri quadri. Durante la presentazione del progetto avvenuta ieri sono intervenuti la rettrice Antonella Polimeni, il sindaco Roberto Gualtieri, il direttore dell’area gestione edilizia Enrico Bentivoglio e il fondatore dello studio Mijic Architects, Eduard Mijic, al quale sarà affidato il compito di coordinare la realizzazione del nuovo edificio.

Roma, una domenica in Biblioteca Nazionale: aperta tutto il giorno tra convegni, concerti e visite guidate

La nuova biblioteca dell’Università La Sapienza

Come anticipato, la nuova biblioteca unificata della facoltà di lettere e filosofia dell’Ateneo ospiterà due milioni e mezzo di volumi in oltre 5mila metri quadri. Un edificio imponente nel quale saranno accorpate molte delle biblioteche afferenti all’area umanistica, eccezion fatta per quelle di lingue che sono già state ricollocate nella sede di Marco Polo. L’edificio ridefinirà lo skyline della città universitaria e sarà una biblioteca per lo studio, la ricerca specialistica nonché, una casa della conoscenza aperta anche agli utenti esterni con un ingresso su via dei Marruccini.

Le parole della rettrice e del primo cittadino Gualtieri

‘La nuova struttura avrà la fisionomia di una biblioteca viva e, allo stesso tempo, quella di un laboratorio aperto alla sperimentazione e a tutte le forme di comunicazione scientifica. Un’area di circa 5200 mq a disposizione delle nostre studentesse e i nostri studenti, dotata anche di una sala studio h24 e di spazi di aggregazione per attività culturali a servizio di tutti i cittadini’. Queste le parole della rettrice Antonella Polimeni sul progetto. In merito al progetto è intervenuto anche il primo cittadino Gualtieri, ecco cosa ha detto: ‘Come ex studente e poi docente della Facoltà di Lettere, sono particolarmente emozionato per il progetto appena presentato. La nuova struttura racchiuderà biblioteche di eccellenza, costituendo un polo di altissimo valore culturale, creando una relazione diretta con la cittadinanza’.