Roma, in fuga su uno scooter senza targa: il motorino era stato rubato

I Carabinieri della Stazione di Roma Trastevere, nel pomeriggio di ieri, sabato 29 giugno, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno visto un motorino privo di targa passargli davanti su via Garibaldi.

Quando il conducente ha visto i militari ha tentato di fuggire innescando un inseguimento con i Carabinieri che, in breve, sono riusciti a raggiungerlo.

Fermato s’è opposto ai controlli

Anche quando s’è trovato di fronte agli uomini dell’Arma, però, il giovane ha manifestato un atteggiamento poco collaborativo e ha iniziato a spintonare i Carabinieri, nell’ulteriore tentativo di sottrarsi al controllo. I militari, però, sono riusciti a bloccare il ragazzo e hanno avviato indagini sul giovane e anche sullo scooter in sella al quale viaggiava.

Il motorino era stato rubato

Dagli accertamenti in banca dati è emerso che il mezzo era stato denunciato rubato lo scorso 14 giugno. Il ragazzo è stato portato in caserma, mentre il ciclomotore è stato sequestrato e sarà restituito al proprietario. L’arrestato dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di piazzale Clodio per l’udienza di convalida e in quella sede potrà anche fornire spiegazioni circa il possesso di un mezzo rubato e senza targa.