Fermato mentre si aggirava per il quartiere di Centocelle con una mazza da baseball. E una volta intercettato dai Carabinieri non ha saputo fornire una valida giustificazione: per questo è stato denunciato.

La scorsa notte, in via dei Ginepri, nel quartiere romano di Centocelle, un ragazzo è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Casilina mentre era alla guida della sua autovettura. Dal controllo è emerso che il conducente aveva con sé una mazza da baseball, rinvenuta all’interno dell’abitacolo. Il ragazzo, un 27enne romano, non ha saputo giustificarne il possesso: per questo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Roma.