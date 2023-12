Roma, in moto e vestiti da Babbo Natale all’Umberto I: regali per i piccoli pazienti pediatrici

Bellissima iniziativa stamani, giorno della Vigilia di Natale, al Policlinico Umberto I di Roma. Il gruppo di motociclisti delle “Aquile Tricolori” ha portato un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati in Ospedale. Rigorosamente vestiti da Babbo Natale, come vuole la tradizione.

A decine hanno raggiunto l’Umberto I per una vera e propria “invasione”. Tantissimi i centauri vestiti dal babbo più famoso del mondo che oggi – come ogni anno – si sono dati appuntamento per portare i regali nel reparto di pediatria dell’Ospedale.

Niente renna ma il motore rombante delle loro motociclette, così i Babbi Natale sulle due ruote hanno recapitato i doni ai piccoli pazienti. Un modo per rendere meno amaro, per quanto possibile, il soggiorno in Ospedale anche per le loro famiglie.

L’iniziativa

In sella e con il simbolico sacco dunque i centauri del gruppo “Aquile Tricolori”, che si sono dati appuntamento presso il parcheggio di Viale Paolo Boselli al Foro Italico, hanno portato a termine tutte le loro consegne per il 17esimo anno consecutivo. L’evento si è svolto in collaborazione con Forvm Roma Chapter, Roman Village Chapter, Roma Chapter, Viterbo Chapter, Lepini Chapter.