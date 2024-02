Roma, in piazza per ‘dare voce ai tanti animali vittime di violenza’: la manifestazione

‘Leone chiama, Roma risponde’. È l’input che spinge Stoplastica e Jigen a dare vita a una manifestazione contro la crudeltà verso gli animali domani a Roma. Un grido di dolore che ricorda le indicibili torture alle quali è stato sottoposto il gattino morto ad Angri dopo essere stato scuoiato vivo e lasciato agonizzante in strada.

Associazioni e cittadini in piazza per dire basta alla violenza sugli animali

Le due organizzazioni nascono con il fine ultimo di salvaguardare la natura e tutelare l’ambiente e gli animali e vogliono lanciare un grido d’allarme, sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sugli animali. Troppi gli episodi che si susseguono nei quali le vittime sono i nostri ‘amici’ a quattro zampe. Il piccolo Leone è diventato il simbolo delle atrocità che troppo spesso vengono riservate agli animali, ma ve ne sono tanti altri che hanno ricevuto medesimo trattamento, vedi Aron il cane legato a un palo e bruciato vivo. a Palermo.

Il corteo domani da piazza Santi Apostoli

Stanca del susseguirsi di questi accadimenti Stoplastica, insieme all’associazione Jigen, ha organizzato per domani, 25 febbraio, una manifestazione che prenderà il via alle 14, da piazza Santi Apostoli a Roma. Non solo una forma di protesta pacifica contro forme di violenza ingiustificate e ingiustificabili che hanno come vittime gli animali, ma l’occasione per chiedere una regolamentazione contro chi tortura o maltratta gli animali. Provvedimenti di legge che comminino pene nei confronti di coloro non solo dimostrano di non avere alcuna sensibilità verso gli animali, ma arrivano a trattarli con crudeltà.

Jigen: ‘Agli animali vanno le nostre scuse’

La fondazione Jigen in un post sui social scrive: ‘Agli animali dobbiamo le nostre scuse più profonde. Indifesi e incapaci di vendicarsi, hanno sofferto agonie interminabili sotto il nostro dominio, che la maggior parte di noi non è mai stato in grado di vedere’. Per questo queste due realtà sono pronte a scendere in piazza, col sostegno di tanti cittadini e annunciano: ‘Finché gli animali non avranno giustizia, noi saremo la loro voce’.