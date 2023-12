Roma, incendio a Casal Bruciato, fiamme in un appartamento: evacuazione in corso

Incendio stamattina a Roma nella zona di Casal Bruciato. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri. In corso l’evacuazione della palazzina. Tutti gli aggiornamenti.

Paura stamattina a Roma, mercoledì 6 dicembre 2023, per un rogo divampato all’interno di un appartamento al quarto piano di un palazzo in via Giuseppe Donati al civico 125. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco unitamente ai Carabinieri che stanno facendo sgomberare lo stabile. Seguiranno aggiornamenti

Due anziani trasportati in ospedale

Ad accorre per prestare aiuto ai residenti non solo i Vigili del fuoco, ma anche i Carabinieri e i sanitari del 118. E questi ultimi sono dovuti intervenire per trasportare due anziani al policlinico Umberto I. Al momento non si conoscono le condizioni dei due che verranno sottoposti alle cure e agli accertamenti del caso.

Due piani rischiano di essere dichiarati inagibili

Nonostante lo stabile sia stato prontamente evacuato sembra che a riportare conseguenze più serie dal rogo siano stati il quarto o il quinto piano della palazzina che ora rischiano di essere dichiarati inagibili, a differenza degli altri appartamenti nei quali i condomini potrebbero rientrare a breve. Sono ancora in corso le indagini di uomini dell’Arma e Vigili del fuoco per risalire alla causa dell’incendio.