Roma, incendio appartamento: paura per un 50enne rimasto bloccato in casa

Paura nelle prime ore di stamattina, giovedì 4 luglio, per un incendio appartamento. L’allarme nella sala operativa dei Vigili del fuoco è scattao alle 5 e 20 e sono state due le squadre accorse in via Castelrosso, al civico 10, la 7A e la 11A con l’ausilio di un’Autoscala e Carro Teli.

Una volta sul posto i soccorritori hanno visto il fuoco sprigionarsi da un appartamento all’ultimo piano di una palazzina di sette piani. Le attività sono state frenetiche visto che in quella casa era rimasta bloccata una persona.

Un 50enne è rimasto intrappolato in casa

Le fiamme e il fumo che si erano sviluppate a causa del rogo avevano letteralmente intrappolato un 50enne che non era riuscito a mettersi in salvo. I Vigili del fuoco sono, però, riusciti a tirarlo fuori dal suo attivo e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118, in condizioni discrete.

Le indagini per risalire all’origine del rogo

Dopo aver sedato le fiamme i pompieri hanno constatato che le fiamme si erano sviluppate da un vano lavatoio situato allo stesso piano. Ancora non è chiaro, nel dettaglio, a cosa sia da addebitare quel rogo anche se potrebbe essersi trattato di un corto circuito.