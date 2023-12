Roma, incendio autorimessa in via Artena: distrutti 15 motorini e un’auto

L’allarme alla sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma è arrivato alle 04,10 di questa mattina 26 dicembre per un incendio. A bruciare un deposito di automezzi al civico numero 31 di via Artena. Sul posto sono accorsi la Squadra 12/A con al seguito l’Autobotte per cercare di spegnere nel minor tempo possibile il rogo ed evitare che si propagasse ad altre strutture vicine o ad altri mezzi in sosta.

La corsa dei Vigili del fuoco non ha ‘salvato’ 15 motorini e un’auto in sosta

Nonostante la corsa dei soccorritori il fuoco ha distrutto circa 15 motorini ed un’autovettura. Le attività di spegnimento sono andate avanti per diverso tempo e, come di consueto, solo al termine delle attività il personale dei Vigili del fuoco, insieme agli agenti di Polizia di Stato, anch’essi accorsi sul luogo dell’incendio, hanno potuto dare il via alle indagini per stabilire quali siano state le cause del rogo.

Le indagini per risalire alle cause del rogo

Nonostante le attività ispettive sono andate avanti per diverse ore, al momento non ci sono indiscrezioni sulle risultanze investigative. Resta ancora ignota la natura dell’incendio che ha provocato ingenti danni all’autorimessa, seppure al momento ancora non sono stati stimati.