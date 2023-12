Roma, incendio autorimessa sotto una palazzina di 4 piani: evacuato lo stabile

L’allarme alla sala operativa del Comando di Roma dei Vigili del fuoco è scattato alle 10 di stamattina, domenica 31 dicembre, per un incendio in Largo Benito Jacovitti. Immediatamente sono state mandante sul posto quattro squadre dei Vigili del fuoco più due autobotti il carro schiuma, il carro autoprotettori, il funzionario di guardia ed il capo turno provinciale. A bruciare un’autorimessa situata proprio al di sotto di un palazzo di quattro piani.

Evacuata la palazzina di quattro piani

Grande la preoccupazione dei soccorritori visto le fiamme persistenti, i veicoli e il materiale che si trovava nel garage a fuoco. Non solo infatti, vi erano parcheggiate diverse autovetture, ma vi erano custoditi anche prodotti di vario genere. Il personale dei Vigili del fuoco intervenuto, non ha perso tempo, e ha fatto evacuare tutto lo stabile per sicurezza essendo l’incendio ormai generalizzato. Sono stati momenti di grande tensione per i residenti che, proprio nel giorno della Vigilia di Capodanno, quando tutti sono concentrati sui preparativi, si sono visti costretti ad abbandonare le proprie abitazioni.

Acqua e schiumogeno per spegnere le fiamme

Intanto gli operatori preposti alle attività di spegnimento si stanno adoperando per sedare le fiamme non solo con l’acqua, ma anche utilizzando schiumogeno, al fine di evitare il propagarsi ai piani superiori. Le operazioni sono ancora in corso e per avere ragione del rogo le squadre accorse sul posto hanno chiesto anche il supporto della direzione regionale VVF Lazio per ulteriori approvvigionamenti d’acqua. È stato, inoltre inviato un UCL (unità di crisi locale) per la gestione delle famiglie evacuate. Per fortuna, attualmente, non si hanno notizie di feriti. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, oltre agli agenti della Polizia di Roma capitale che stanno contribuendo a gestire l’emergenza. Solo al termine delle attività di spegnimento sarà possibile indagare sulla causa dell’incendio.