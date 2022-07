Roma, incendio in via della Pisana: strada chiusa (FOTO)

Non sembra davvero esserci tregua a Roma, che da settimane ormai deve fare i conti con incendi. Che siano di grosse dimensioni o focolai piccoli, le fiamme non si fermano. Anzi, continuano a propagarsi. Questa volta il fuoco è divampato in via della Pisana e ha interessato, come accade spesso, sterpaglie.

Via della Pisana chiusa al traffico

Come fa sapere Roma Mobilità, via della Pisana è chiusa per incendio all’altezza di via del Ponte Pisano. Il traffico, quindi, viene deviato su via del Ponte Pisano e via di Brava.

Intanto, sui social è partito il tam tam: tra la rabbia dei cittadini e le immagini dell’alta colonna di fumo, che è già ben visibile in cielo. I vigili del fuoco ora sono al lavoro per domare le fiamme, i caschi bianchi sul posto invece dovranno la viabilità.

Seguiranno aggiornamenti

(Foto di Ewa Sette)