Roma, incendio in via dell’Archeologia: 9 auto a fuoco. le fiamme raggiungono anche una casa

Tanta paura in via dell’Archeologia a Roma dalla tarda serata di ieri, per l’incendio di ben 9 auto in sosta. Intorno alle 22 di ieri è scattato l’allarme alla centrale operativa dei vigili del Fuoco per un fuoco che ha interessato più macchine parcheggiate all’altezza del civico 74 di via dell’Archeologia, nel quartiere di Tor Bella Monaca. I pompieri sono immediatamente intervenuti sul posto insieme alla Polizia per avviare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

L’intervento dei Vigili del fuoco intervenuti con autobotte e carro autoprotettori

Si è trattato di un intervento per il quale i Vigili del fuoco sono accorsi con due Squadre, la 12/A e la 21/, un’autobotte e il carro autoprotettori. Grazie alla celerità delle operazioni i soccorritori sono riusciti a evitare che il fuoco si propagasse ulteriormente, visto che intanto aveva interessato anche le tapparelle di un appartamento situato al primo piano di uno stabile, quando i proprietari non erano in casa. Per fortuna, però, le persiane sono rimaste solo annerite dal fuoco, proprio grazie al tempestivo intervento dei soccorsi.

I soccorritori hanno lavorato due ore per spegnere il fuoco

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per oltre due ore a causa della persistenza delle fiamme. I residenti hanno assistito alle attività degli operatori che sono stati tanto veloci e determinanti da circoscrivere il fuoco nel breve termine ed evitare che si estendesse ad altre auto in sosta o immobili.

Gli accertamenti sulla natura dell’incendio

Al termine dell’intervento sono stati svolti accertamenti sulla natura del rogo che sembra sia stato del tutto accidentale. L’idea è che si sia sviluppato da una delle vetture in sosta, interessando le altre parcheggiate accanto. Nonostante le indagini certosine di poliziotti e Vigili del fuoco, infatti, non sono stati trovati inneschi che possano far pensare che dietro questo incendio ci sia la mano dell’uomo. Purtroppo l’incendio ha provocato danni ingenti.