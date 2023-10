Roma. Incendio in via di Perna, brucia cumulo di rifiuti e potature: fumo avvolge la zona

L’allarme nella sala operativa dei Vigili del fuoco per un incendio in via di Perna, zona Castel di Decima a Roma è scattato nella serata di ieri, lunedì 30 ottobre. I mezzi di soccorso sono stati inviati sul posto alle 22 e 30 per sedare un fuoco persistente. Una volta sul posto i pompieri, accorsi con quattro autobotti e tre APS, hanno trovato un vasto rogo che stava interessando potature e vario materiale di risulta.

A bruciare sfalci di potature e un considerevole cumulo di rifiuti

Un consistente cumulo di sfalci e rifiuti difficile da spegnere anche a causa del forte vento che da ieri soffia sulla Capitale. Quel rogo ha sprigionato una densa nuvola di fumo che i soccorritori hanno cercato di contenere attraverso un’opera di smassamento e getti d’acqua. Un intervento che si è reso necessario per tutelare i residenti ed evitare che fossero travolti da quelle esalazioni irrespirabili che avrebbero potuto provocare conseguenze alla salute pubblica. E pare siano stati proprio i residenti, spaventati da quella fitta coltre oltre che dall’incendio, a dare prontamente l’allarme e consentire che le operazioni di spegnimento si svolgessero con celerità.

I vigili del fuoco spengono il rogo e circoscrivono i danni

Come sempre i Vigili del fuoco sono stati tempestivi e grazie all’intervento con le APS 11A, 4A, 32A e le ABP 7, ABP 32, AB12,ABP 11, sono riusciti a circoscrivere il fronte di fuoco e a contenere i danni. Ora la situazione è sotto controllo e, per fortuna, non risulta vi siano persone ferite. Dopo lo spegnimento dell’incendio, come di consueto in questi casi, gli operatori saranno chiamati a bonificare l’area e gli investigatori a cercare di determinare da dove abbia avuto origine il fuoco e soprattutto se dietro quelle fiamme ci sia la mano dell’uomo oppure se si sia trattato di un incendio accidentale.