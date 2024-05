Roma, incendio nel palazzo: disabile in codice rosso, altre tre persone intossicate

Momenti di paura ieri sera a Roma nella zona di Fidene-Serpentara, teatro di un incendio che ha coinvolto un palazzo in Piazza dei Vocazionisti. Le fiamme sono scoppiate all’interno di un appartamento situato al quarto piano: tre le persone intossicate, di cui una portata in Ospedale in codice rosso.

Incendio ieri sera in un palazzo a Roma. L’allarme è scattato nel quadrante di Fidene-Serpentara in una palazzina situata al civico 232 di Piazza dei Vocazionisti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre, due Autoscale, un’autobotte e il Carro Teli. Presente anche il Funzionario di turno nonché le Volanti della Polizia di Stato e i sanitari del 118.

Incendio a Roma in Piazza dei Vocazionisti: cosa è successo ieri sera

Erano circa le 22.00 quando sono partite le segnalazioni al 112. Le fiamme, secondo quanto ricostruito, sono divampate all’interno di una casa situata al quarto piano (di sette complessivi, ndr), partite dalla camera da letto. All’interno dell’appartamento vive una famiglia di sette persone – ma solo cinque erano presenti in casa al momento dello scoppio del rogo – due delle quali invalide: una di queste è stata trasportata in codice rosso in Ospedale mentre altre tre persone sono rimaste intossicate e per questo affidate al personale sanitario giunto sul posto. Nello specifico due sono state portate al pronto soccorso in codice giallo, l’altra invece non avrebbe avuto bisogno del trasferimento presso una struttura sanitaria.

La persona in codice rosso è un uomo che è stato portato al Sant’Andrea. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita; le altre due invece sono un ragazzo del 1992 e una donna del 1966, refertate in codice giallo rispettivamente al Villa San pietro e al Policlinico Gemelli. Lo stabile, da quanto si apprende, non sarebbe stato evacuato eccezion fatta chiaramente per l’appartamento interessato dalle fiamme. L’incendio, secondo le prime risultanze, sarebbe partito come detto dalla camera da letto con un materasso che avrebbe preso improvvisamente fuoco. L’intero appartamento è stato interdetto per danni da fumo.