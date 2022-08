Roma, incendio nella pineta di Tor Carbone: evacuato un allevamento di cani

Momenti di paura a Tor Carbone nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 agosto, dove un grosso incendio è divampato all’interno della Pineta.

Le fiamme minacciano le case circostanti

L’incendio, in corso dalle 16:00, sta minacciando le case circostanti alla Pineta. Sul luogo i Carabinieri, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, i quali hanno immediatamente fatto evacuare un allevamento di cani circondato dalle fiamme. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area mentre si attende l’arrivo del Dos.

(Foto di Reporter Montesacro)